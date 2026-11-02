En vídeo: Mourinho insulta al árbitro del partido entre el Real Madrid y el Racing

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, dirigió duras críticas a los jugadores del Racing de Santander por sus reiteradas protestas a las decisiones del árbitro durante el enfrentamiento con el conjunto merengue, expresando su profundo malestar por la presión que ejercieron sobre el colegiado del partido.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el duelo entre el Racing de Santander y el Real Madrid vivió, como suele ocurrir en este tipo de partidos, cierta polémica arbitral, después de que el árbitro Munera Montero señalara un penalti no válido a favor de Kylian Mbappé, tras transcurrir apenas 10 minutos desde el comienzo del encuentro.

Esta decisión desató la indignación de la afición del Racing de Santander, que ejerció una enorme presión sobre el árbitro desde las gradas, y además los jugadores del equipo local exageraron en sus protestas, algo que llamó la atención de Mourinho.

Las cámaras de la cadena "DAZN" captaron a Mourinho mientras hablaba con Chendo (delegado del primer equipo del club merengue), expresando su frustración por la insistencia de los jugadores del Racing de Santander en protestar las decisiones del árbitro, cuando dijo: "Siguen hablando con el maldito árbitro, es algo increíble".

El técnico portugués no se quedó ahí, sino que añadió: "Habla con el cuarto árbitro, pero no así. Nunca había visto una presión semejante, jamás vi algo como esto", en referencia a la magnitud de la presión a la que se vio sometido el equipo arbitral.