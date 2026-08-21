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Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: Mourinho enciende la competencia entre los periodistas: veremos quién tiene las fuentes más fuertes

J. Mourinho
Espanyol vs Real Madrid
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Primera División
Portugal
España

El portugués regresa con sus declaraciones excepcionales

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, encendió una competición particular entre los periodistas presentes en su primera rueda de prensa tras su regreso al conjunto blanco en una segunda etapa.

El Real Madrid se prepara para inaugurar su temporada con el enfrentamiento ante el Espanyol mañana sábado, dentro de la segunda jornada de LaLiga, después del aplazamiento de su partido contra la Real Sociedad en la primera jornada.

Este será el primer partido oficial del técnico portugués en su segunda etapa con el conjunto blanco, tras haber disputado varios encuentros de preparación este verano de cara a la temporada.

Uno de los periodistas preguntó en la rueda de prensa si Mourinho ya había definido el once con el que comenzará el partido ante el Espanyol, y si había comunicado a algunos jugadores su situación respecto a la alineación.

Pero la respuesta de Mourinho fue sorprendente, ya que dijo entre risas, según recogió el diario "As": "Veremos quién de vosotros tiene las fuentes más sólidas para conseguir la alineación antes de su anuncio".

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Y añadió: "Los jugadores ya saben quién va a jugar mañana, no soy de ese tipo de entrenadores que ocultan la información".

Y continuó: "No revelaré la alineación yo mismo, pero quizá dentro de unas horas podréis conseguir información".

Y más allá de la alineación, Mourinho respondió a numerosas preguntas de los periodistas en su primera rueda de prensa oficial.

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