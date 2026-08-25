En vídeo: Mourinho amenaza a un periodista delante de todos: "Te perseguiré"

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, le dio un toque de humor a la rueda de prensa previa al duelo ante la Real Sociedad, que se disputará mañana miércoles por la noche en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido aplazado de la primera jornada de LaLiga.

Mourinho había hecho referencia durante la rueda de prensa a su contacto con uno de los periodistas, antes de volver a sacar el tema de nuevo, entre las risas de los presentes.

Mourinho dijo, dirigiéndose a un periodista de la Cadena COPE: «Tienes muchas fuentes y dices cosas buenas, pero si hablas mal de mí, ten mucho cuidado; iré a por ti».

Las declaraciones del técnico portugués se produjeron en un ambiente marcado por el buen humor, antes del esperado duelo ante la Real Sociedad, en el que el Real Madrid busca mantener su fuerte arranque en LaLiga y lograr una nueva victoria ante su afición.

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El duelo reviste una gran importancia para el conjunto merengue, que busca conseguir su segunda victoria consecutiva tras el difícil triunfo ante el Espanyol por 2-1 en la jornada inaugural, y mantener su fuerte arranque bajo la dirección de Mourinho.

El Real Madrid espera aprovechar los factores de la localía y la afición para sumar tres nuevos puntos y reforzar su posición en la tabla de clasificación, en medio de la temprana competencia con el Barcelona, que inició su camino con una gran victoria sobre el Elche por 5-0.

El duelo entre el Real Madrid y la Real Sociedad se aplazó de la primera jornada debido a la participación de varios jugadores del conjunto merengue en las últimas fases del Mundial 2026, antes de que se fijara una nueva fecha para el partido.