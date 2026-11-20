Compartir Sigue a GOAL en Google

Ocho victorias consecutivas, triunfo en el Clásico, pleno en Europa y renovaciones de las estrellas del equipo una tras otra. Todo en el Real Madrid parece perfecto, salvo el humor de José Mourinho, que nunca se da por satisfecho.

Anuncios

Y es que, cuando todos esperaban que el conjunto blanco viviera un ambiente de calma y celebración, el técnico portugués estalló de ira durante la última sesión de entrenamiento y lanzó duras críticas a su cuerpo técnico por su lentitud a la hora de preparar el entrenamiento, una escena que sorprendió a los jugadores y a los periodistas presentes.

Según pudo captar AS durante el entrenamiento, Mourinho no esperó mucho y expresó a viva voz su malestar porque el campo y el material no estaban listos a la hora prevista. Así lanzó un mensaje claro a todos: en su equipo no hay lugar para la relajación, aunque se encadene victoria tras victoria.

De inmediato, el resto de miembros del cuerpo técnico dejó todo lo que estaba haciendo y se puso a preparar el entrenamiento lo más rápido posible ante la mirada de los jugadores y los periodistas y, sobre todo, ante la de su entrenador, que no estaba para bromas en absoluto.

Tras este incidente, la sesión continuó con normalidad y sin más problemas, pero la imagen más destacada del día no fueron los goles ni las habilidades, sino el carácter exigente de Mourinho, que no cambia ni siquiera en los mejores momentos de la temporada.

Anuncios Anuncios

El técnico que regresó a España para devolver al Real Madrid a la cima sigue siendo exactamente el mismo: no acepta nada que no sea la perfección y no duda en reprender a cualquiera si percibe alguna falta de rigor, por muy positivos que sean los resultados.

Related Topics

El Real Madrid vive actualmente uno de sus mejores momentos, tras sumar ocho victorias consecutivas en todas las competiciones, mantener su registro perfecto en Europa y llevarse el Clásico. Además, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler, entre otros, han renovado sus contratos en los últimos días, una clara señal de estabilidad en el vestuario.

Pero con Mourinho da igual que estés en tu mejor momento de la temporada o que los rivales estén celebrando grandes victorias: si hace falta echarte la bronca, no dudará ni un segundo.

Anuncios

No es la primera vez desde su regreso a España que demuestra que sigue siendo el mismo. El técnico portugués ha tenido algo que decirle a todo el mundo cada vez que no ha sumado los tres puntos, y la imagen de la impresora en el Wanda Metropolitano tras su derrota en el derbi madrileño ha sido el momento más destacado de su temporada, aunque no el único.

Otro de sus rasgos característicos son sus continuas quejas sobre las decisiones arbitrales cuando su equipo no rinde bien, y siempre recurre a la palabra «Negreira» como excusa, algo que ya se ha vuelto previsible en el técnico portugués cada vez que las cosas se tuercen.

Anuncios

Ahora, sin embargo, la situación es completamente distinta: el equipo suma ocho victorias seguidas y está en su mejor nivel, pero esta vez Mourinho no se enfadó por una derrota ni por el arbitraje, sino porque el entrenamiento no se organizó con rapidez.

Este episodio, pese a su sencillez, dice mucho de la mentalidad de Mourinho, un entrenador convencido de que las grandes victorias se construyen a partir de los pequeños detalles y de que cualquier descuido en el entrenamiento puede acabar convirtiéndose en un descuido en los partidos. Por eso no permite ninguna relajación, aunque el equipo esté viviendo sus mejores días.

Anuncios

Al final, parece que el mensaje de Mourinho ha calado en todos: en el Real Madrid no basta con ganar, sino que hay que ganar trabajando con total seriedad y disciplina, cada minuto, dentro y fuera del campo.