En vídeo: Mohamed Salah, el goleador histórico de Egipto en el Mundial

Egipto remontó y venció 3-1 a Nueva Zelanda este lunes en el BC Place, en la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Nueva Zelanda empezó fuerte y se adelantó en el 15’ gracias a un cabezazo de Finn Sormann, que aprovechó la mala cobertura defensiva egipcia.

En la segunda parte, los Faraones reaccionaron y Zico igualó en el 58 tras un centro de Hani que remató de cabeza, con desviación del portero.

Egipto mantuvo la presión y, en el 67, Mohamed Salah marcó el 3-1. Tras una rápida combinación, Salah recibió dentro del área y definió raso al palo derecho.

En el 82’, el suplente Mahmoud Trezeguet cabeceó con fuerza un córner y sentenció el 3-1.

Mostafa Zico brilló: marcó el empate y asistió en el 2-1, un hito histórico. Según Opta, es el primer egipcio en gol y asistencia en un mismo partido del Mundial.

Mohamed Salah, con su tanto, llegó a tres goles en Copas del Mundo y superó a Abdel Rahman Fawzi (dos) como máximo anotador egipcio en el torneo, según Stats Foot.

Además, con 68 tantos, se sitúa a uno de Hossam Hassan (69) y se acerca al récord africano de Godfrey Chitalu (79). por detrás de Kena Feri (Malaui, 71) y Didier Drogba (65).