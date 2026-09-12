El argelino Mohamed Belloumi anotó dos goles consecutivos para liderar al Hull City hacia una ventaja (2-1) sobre su anfitrión, el Chelsea, este sábado en el estadio Stamford Bridge, en el marco de la Premier League inglesa.

El Chelsea se adelantó pronto por medio de Morgan Rogers, en el minuto 7, antes de que Belloumi aprovechara un error defensivo para marcar el empate en el minuto 28.





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El astro argelino, de 24 años, volvió apenas 6 minutos después para marcar su segundo gol y dar al Hull City la ventaja sobre el Chelsea, con un potente disparo que se estrelló en uno de los jugadores del Chelsea antes de acariciar las redes.

Belloumi juega con el Hull City desde su traspaso procedente del Farense portugués, en agosto de 2024, y es hijo del exastro argelino Lakhdar Belloumi.

Belloumi ha protagonizado un inicio destacado con el Hull City en la Premier League esta temporada, y estuvo cerca de marcar ante el Aston Villa en la jornada pasada, después de que ejecutara un magnífico disparo que rebotó en el travesaño, en un partido que terminó con empate sin goles.

El diario británico "The Guardian" había elogiado su rendimiento al inicio de la temporada, destacando su peligrosidad y su capacidad para marcar la diferencia.

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