El periodista saudí Walid Al Farraj considera que las selecciones árabes tienen derecho a nacionalizar jugadores extranjeros, señalando que selecciones europeas como Francia e Inglaterra lo hacen.

Al Farraj afirmó, a través de su programa en el canal "Rotana Khalijia": "¿Cuál es el problema en que los Emiratos Árabes Unidos nacionalicen jugadores? Mientras el jugador tenga la nacionalidad del país, no veo ningún inconveniente en que lo represente".

El periodista saudí se preguntó: "¿Por qué volvemos a los orígenes de cada jugador y a su lugar de nacimiento?".

Y continuó: "Anteriormente criticaban la nacionalización de jugadores por parte de la selección de Qatar, y ahora la selección de los Emiratos Árabes Unidos; yo no veo ningún problema en ello".

Al Farraj concluyó sus declaraciones refiriéndose a otras selecciones que nacionalizan jugadores, como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, indicando: "¿Acaso todos los jugadores de la selección de Francia nacieron en París? No, la mayoría son de países francófonos".

Las declaraciones de Al Farraj llegan después de que la selección emiratí, participante en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", nacionalizara a más de un jugador, mientras circulaban rumores sobre la nacionalización del brasileño Malcom, exjugador del Al Hilal saudí, que se trasladó al Al Jazira emiratí el pasado verano.