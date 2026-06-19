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Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vídeo: México se convierte en el primer clasificado para la fase final del Mundial gracias a un grave error de Corea

Mexico vs Corea del Sur
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La selección mexicana luchó con uñas y dientes para mantener su ventaja

México se convirtió en el primer equipo clasificado a la fase eliminatoria del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur este viernes en el Grupo 1.

En el estadio de Guadalajara, Luis Romo aprovechó un error del portero surcoreano Kim Se-hyang, quien dejó escapar el balón tras chocar con un compañero, y marcó el único gol del partido en el minuto 50.

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Con este triunfo, México lidera el grupo con 6 puntos, seguido de Corea del Sur con 3.

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La República Checa es tercera con un punto, por diferencia de goles sobre Sudáfrica, última, tras empatar 1-1.

La primera parte fue de estudio mutuo, pero el gol de Luis Romo al inicio del segundo tiempo animó el encuentro. En los últimos minutos Corea del Sur lanzó ataques constantes, mientras México se defendió con orden y buscó contragolpes.

El marcador no volvió a moverse y México selló su pase a dieciseisavos, entre la alegría de la afición en el estadio de Guadalajara.


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