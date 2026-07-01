En vídeo: México rompe la racha tras 64 partidos y Kenyonis sigue los pasos de la leyenda

México venció 2-0 a Ecuador en la primera parte del partido de este miércoles en el Azteca, válido para la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro dejó marcas históricas para la selección mexicana y varios de sus jugadores, en una noche que podría pasar a la historia del Mundial.

Los autores fueron Julián Keniounis y Raúl Jiménez.

Según Opta, es la primera vez que México se adelanta por más de un gol en la primera parte de un Mundial, en su 64.º partido en la competición.

Según Meister Ship, Quiñones es el segundo mexicano con tres o más goles en una misma Copa, tras Luis Hernández (cuatro en 1998).

Opta añade que, con tres tantos y una asistencia, Kenyonis iguala el récord mexicano de participación en goles en una sola Copa, récord que comparte con Luis Hernández en 1998 desde que hay registros (1966).

Además, es el segundo mexicano con gol y asistencia en un partido eliminatorio, tras Manuel Negrete ante Bulgaria en 1986.

Además, el joven Gilberto Mora, titular a los 17 años y 259 días, según Opta, el segundo jugador más joven en ser titular en una fase eliminatoria del Mundial, solo por detrás de Pelé, quien tenía 17 años y 239 días cuando jugó contra Gales en 1958.

Según Meister Scheep, Mora se ubica segundo en la lista histórica de titulares más jóvenes en la fase eliminatoria, por encima de Gavi, De Harder y Bergomi. el inglés Michael Owen y el marroquí Bilal El Khannous. Con ello, sigue haciendo historia con la selección mexicana en el Mundial 2026.