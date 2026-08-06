La estrella argentina Lionel Messi recuperó su brillo rápidamente tras la derrota en la final del Mundial 2026, después de liderar al Inter Miami hacia la victoria por 4-2 ante el Atlético de San Luis mexicano, en la madrugada de este jueves, dentro de la competición de la Leagues Cup.

Messi marcó dos goles y dio una asistencia decisiva en su primera participación como titular desde la derrota de la selección de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, confirmando su plena disposición para volver a destacar con la camiseta de su equipo.

El capitán de la selección argentina no se conformó con guiar a su equipo hacia el triunfo, sino que inscribió su nombre en los registros de la competición, después de convertirse en el máximo goleador histórico de la Leagues Cup con 14 goles en 12 partidos, superando al delantero del Los Angeles FC, el gabonés Denis Bouanga, autor de 13 goles, según la cadena francesa RMC .

El conjunto mexicano comenzó el partido con fuerza, ya que David Rodríguez abrió el marcador de forma temprana en el minuto 4 con un cabezazo, antes de que el brasileño Casemiro, recién incorporado al Inter Miami, liderara la jugada del empate, después de ceder el balón a Noah Allen, quien envió un centro que Messi aprovechó con un disparo directo dentro de las redes en el minuto 11.

Los locales continuaron con su superioridad, pues el venezolano Telasco Segovia anotó el segundo gol en el minuto 26, antes de que Messi volviera y sumara el tercer gol para su equipo y el segundo suyo en el encuentro en el minuto 44, tras una jugada que él mismo inició y culminó con éxito.

Antes del final de la primera parte, Messi añadió su tercera participación en el partido, después de ejecutar un córner preciso que el defensa brasileño Maikel Dos Santos transformó en el cuarto gol en el tiempo de descuento.

En la segunda parte, el Atlético de San Luis logró recortar la diferencia a través del español Rafael Llorente en el minuto 51, aunque eso no fue suficiente para cambiar el resultado del encuentro, que terminó con la victoria del Inter Miami por 4-2.

Messi había regresado a los terrenos de juego el fin de semana pasado, cuando participó como suplente en el empate del Inter Miami ante el Columbus Crew por 2-2 dentro de la liga estadounidense, tras reanudar los entrenamientos después de 10 días de la derrota en la final del Mundial ante España.