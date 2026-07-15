En vídeo: Messi lleva a Argentina a la final del Mundial con una remontada alucinante ante Inglaterra

Argentina sufrió pero alcanzó la final del Mundial 2026 tras remontar 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta.

La primera parte fue tensa, con varios enfrentamientos entre los jugadores, reflejo de su histórica rivalidad.

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Los argentinos retaron a Inglaterra con un cántico provocador.

La tensión empezó pronto: un encontronazo entre varios jugadores tras una dura entrada de Enzo Fernández a Elliot Anderson detuvo el juego y encendió las protestas. Las fricciones se repitieron en una primera parte llena de faltas y entradas fuertes.

El árbitro estadounidense Ismail Al-Fath amonestó a Anderson (m. 37) por una entrada sobre Messi y a Martínez (m. 42).

El clima de tensión se mantuvo hasta el descanso, cuando varios jugadores de ambos equipos reclamaron al árbitro sus decisiones.

Un segundo tiempo distinto

En la segunda parte Inglaterra se adelantó en el 55’ con gol de Anthony Gordon, lo que obligó a los Tres Leones a replegarse para defender su ventaja ante la avalancha argentina, hasta que Enzo Fernández igualó en el 85 con un potente disparo, tras pase de Messi.

Cuando el partido se encaminaba hacia la prórroga, Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el 90+2, de cabeza tras un centro de Messi, y llevó a la Albiceleste a la final.

Con este triunfo, Argentina defiende su título y disputará la final ante España el domingo, tras la victoria de «La Roja» 2-0 sobre Francia en la otra semi, jugada el martes.







