Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, se convirtió en el primer jugador que marca en seis Mundiales distintos.

Logró el récord este martes al anotar contra Uzbekistán en el estadio NRG, en la segunda jornada del Grupo 11 de la Copa Mundial 2026.

El delantero del Al-Nassr cabeceó a la red un preciso centro a los seis minutos del inicio.

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Con 41 años, ya había visto puerta en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

En total suma 9 goles: uno en 2006, 2010, 2014, 2022 y 2026, más cuatro en 2018.

Así, superó a su rival, el capitán argentino Lionel Messi, quien ha anotado en cinco ediciones tras su póker ante Argelia y Austria, aunque participó en seis y no marcó en 2010.

Aun así, Messi lidera la lista histórica con 18 goles, por encima de Kylian Mbappé y Miroslav Klose (16 cada uno).