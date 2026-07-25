Lionel Messi hizo su primera aparición pública desde la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España (1-0), después de asistir, la noche del sábado, a un partido del club Leones FC (Leones FC), gestionado por su familia, en la ciudad de Arroyo Seco, cercana a su ciudad natal, Rosario.

La emisora argentina "Cadena 3 Rosario" publicó un vídeo en el que aparece Messi asomándose desde el palco del estadio, vestido con una "sudadera" negra, antes de sonreír y saludar a sus aficionados, que lo llamaban.

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La cuenta oficial de la emisora escribió en la plataforma "X": "Messi pasó por Arroyo Seco y dejó un saludo especial para Cadena 3. Lionel Messi estuvo en Arroyo Seco para ver a Leones".

Esta es la primera aparición de Messi ante los medios de comunicación desde el final del Mundial, después de haber regresado a Rosario con su familia el 21 de julio para pasar un periodo de descanso lejos de los focos, tras la derrota en la final de la Copa del Mundo.

La familia de Messi fundó el club Leones FC, presidido por su hermano Matías Messi, que actualmente participa en la cuarta división del fútbol argentino (Primera C) y disputa sus partidos en el estadio Antonio Di Giacomo, en la ciudad de Arroyo Seco.

Los medios de comunicación argentinos destacaron la visita, que representa un apoyo directo de la leyenda del tango al proyecto futbolístico de su familia.



