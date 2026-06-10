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Edouard MendyGetty

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En vídeo: Mendy afirma que la selección saudí llegará lejos en el Mundial y que no le gustaría enfrentarla

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El portero senegalés prevé un futuro prometedor para «los Verdes»

El portero senegalés Édouard Mendy, del Al-Ahli, elogió a la selección saudí y dijo que prefiere no cruzarse con ella en la fase final del Mundial 2026, tras el amistoso que disputaron esta madrugada.

El encuentro, correspondiente al tercer y último amistoso antes de la fase final, terminó 0-0.

Tras el encuentro, declaró al programa «Nadina» de MBC 1: «Ha sido un buen partido para cerrar nuestra concentración y el empate ha sido positivo».

“Enfrentamos a un equipo muy fuerte, con nuevo entrenador y una idea clara. Dominaron la posesión y pudieron marcar dos o tres goles en la primera parte”.

Y concluyó: «La selección saudí es buena; si creen en sí mismos, pueden hacer un gran torneo. Les deseo mucha suerte y espero no enfrentarlos en la Copa».

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Y concluyó: «Tengo algunos hermanos en la selección saudí, y tienen todo el potencial para llegar muy lejos en el torneo, y lo digo con toda sinceridad».

Es su séptima participación y está en el Grupo H con España, Uruguay y Cabo Verde; debutará ante la selección latinoamericana el martes a la madrugada.

Por su parte, Senegal integra el Grupo I junto a Francia, Noruega e Irak, y debutará ante los “Gallos” el martes.

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