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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En vídeo: Mbappé y Carreras se burlan del Rayo Vallecano en 3 minutos

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División
A. Carreras
K. Mbappe
España
Francia

El Real Madrid golpeó con fuerza en la primera mitad

El Real Madrid cerró la primera mitad con ventaja de (3-0) sobre el Rayo Vallecano, este sábado, en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de la quinta jornada de LaLiga.

Kylian Mbappé abrió el marcador para el conjunto merengue desde el punto de penalti, en el minuto 14, antes de que Álvaro Carreras sumara el segundo tanto, en el minuto 17.

El gol de Mbappé llegó de un penalti que provocó Carreras, mientras que el lateral español marcó su tanto tras un intercambio de balón con el internacional francés.

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Y en el minuto 35, Jude Bellingham completó el triplete de la primera mitad, tras un centro de Vinícius Júnior.

El Real Madrid llegó al partido ocupando la cuarta posición, con 9 puntos de 4 encuentros, después de haber logrado 3 victorias frente a una derrota, mientras que el Rayo Vallecano cuenta con 4 puntos, en el decimocuarto puesto.

El conjunto merengue disputa el encuentro tras su victoria sobre el Inter de Milán (2-1), el pasado martes, en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa.

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