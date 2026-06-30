En vídeo: Mbappé supera a Klose y se acerca a Messi en la carrera por el título de máximo goleador

Kylian Mbappé, capitán de Francia, es el segundo máximo goleador de la historia del Mundial tras superar a Miroslav Klose y solo tiene por delante a Lionel Messi.

Este miércoles, en los dieciseisavos de final que se juegan en Estados Unidos, Canadá y México, marcó un golazo en el último minuto de la primera parte ante Suecia.

El balón terminó en el segundo palo tras un pase de Ousmane Dembélé.

Con este tanto, Mbappé llegó a 17 goles y superó a Klose (16), quedando segundo en la lista histórica de goleadores según «Stats Foot».

Solo le faltan dos tantos para igualar a Messi, actual líder histórico, lo que aviva la competencia en lo que queda del torneo.

Con cinco tantos, Mbappé ya es segundo en la tabla de goleadores del torneo, solo por detrás de Messi, que suma seis.