Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: Mbappé supera a Klose y se acerca a Messi en la carrera por el título de máximo goleador

K. Mbappe
L. Messi
M. Klose
Francia vs Suecia
Francia
Suecia
World Cup
Francia
Argentina
Alemania
Suecia
EE. UU.

El astro francés está a solo dos goles de la leyenda argentina

Kylian Mbappé, capitán de Francia, es el segundo máximo goleador de la historia del Mundial tras superar a Miroslav Klose y solo tiene por delante a Lionel Messi.

Este miércoles, en los dieciseisavos de final que se juegan en Estados Unidos, Canadá y México, marcó un golazo en el último minuto de la primera parte ante Suecia.

El balón terminó en el segundo palo tras un pase de Ousmane Dembélé.

Con este tanto, Mbappé llegó a 17 goles y superó a Klose (16), quedando segundo en la lista histórica de goleadores según «Stats Foot».

Solo le faltan dos tantos para igualar a Messi, actual líder histórico, lo que aviva la competencia en lo que queda del torneo.

Con cinco tantos, Mbappé ya es segundo en la tabla de goleadores del torneo, solo por detrás de Messi, que suma seis.

Anuncios