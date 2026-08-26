En vídeo: Mbappé enciende el Bernabéu con un toque mágico y la Real Sociedad responde en 4 minutos de locura

El estadio Santiago Bernabéu vivió un escenario de locura en los últimos minutos de la primera parte del duelo entre el Real Madrid y su invitado, la Real Sociedad, en el marco de la primera jornada aplazada de la Liga española, donde ambos equipos intercambiaron golpes en un tiempo récord para terminar el periodo con un empate positivo 1-1.

Tras una primera mitad marcada por la cautela y la disciplina táctica por parte de los visitantes, el Real Madrid logró finalmente descifrar el código defensivo de la Real Sociedad. En el minuto 40, Federico Valverde envió un pase genial entre líneas que llegó a Kylian Mbappé dentro del área, y el astro francés lo recibió con un toque mágico para lanzar un disparo con la izquierda que se coló como un misil en la escuadra superior izquierda, en medio de una explosión de júbilo desbordante en las gradas del Bernabéu.

Todos pensaban que el gol de Mbappé daría al conjunto blanco la ventaja psicológica antes del descanso, pero la respuesta de la Real Sociedad llegó impactante y veloz, pues los visitantes solo concedieron a los locales 4 minutos para celebrar, ya que el croata Luka Sučić aprovechó una relajación defensiva en el minuto 44 para lanzar un disparo colocado desde dentro del área que Thibaut Courtois no pudo detener.

Con este gol, la Real Sociedad devolvió el partido al punto de partida, poniendo al Real Madrid bajo una gran presión de cara al inicio de la segunda parte, en medio de interrogantes sobre la capacidad del equipo de José Mourinho para decidir el enfrentamiento.

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