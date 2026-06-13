En vídeo: Mbappé, de modelo a pocos días del partido contra Senegal. ¡Hilarante!

Días antes del debut de Francia en el Mundial 2026 contra Senegal, Kylian Mbappé acaparó la atención, pero lejos del campo.

El astro francés participó en un episodio del programa «Carpool Karaoke», conducido por el humorista británico James Corden en «Fox Sports». En el segmento, protagonizó un desfile de moda improvisado con momentos hilarantes.

Durante el episodio lució una chaqueta rosa, un enorme gorro de invierno y gafas de sol futuristas, muy lejos de su imagen en la cancha.

Aunque no destaca por su interés en la moda, el jugador se tomó la idea con buen humor y desfiló con tal espontaneidad que conquistó a los usuarios en redes.

Hubo varios momentos cómicos, como cuando imitaron tocar la flauta, en alusión a la entrevista en la que Mbappé recordó su experiencia con este instrumento.

Además, bromeó con usar ese gesto como celebración si marca en el Mundial.

El astro de 27 años se prepara para su tercer Mundial con Francia, con la ambición de liderar a los “Gallos” en la lucha por el título en la cita que acogerán Estados Unidos, Canadá y México.