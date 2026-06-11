En vídeo: Mbappé afirma que ver a Deschamps entrenando a Italia es «algo horrible»

Kylian Mbappé, estrella de Francia, afirmó que la mejor despedida para el seleccionador Didier Deschamps es ganar.

Mbappé añadió en M6 Info: «A Deschamps le encanta ganar, así que nos esforzaremos para que tenga el mejor final en sus últimas Copas del Mundo».

Y bromeó: «Ojalá este sea su último Mundial, porque no quiero que entraine a otro equipo o selección».

Y, entre risas, añadió: «He leído que podría irse a entrenar a Italia; sería terrible».

La presentadora añadió: «He leído que podría dirigir a Argentina», y Mbappé sentenció: «No, eso es una tontería».

Mbappé concluyó: «Estamos bien aquí, no intenten darle la vuelta a las cosas y confundirnos, no es el momento adecuado».

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