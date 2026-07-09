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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En vídeo: Mbappé afirma que Hakimi no es su amigo en el campo y explica su lesión

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
Por anunciarse vs Por anunciarse
K. Mbappe
A. Hakimi
España vs Belgium
España
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Francia
Marruecos
EE. UU.
España
Bélgica

Mbappé marcó el primer gol de Francia.

Kylian Mbappé explicó que sufrió una leve lesión de tobillo durante la victoria 2-0 sobre Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026, el jueves en Boston.

Tras el encuentro, Mbappé aclaró a la prensa: «Es una lesión leve en el tobillo, pero estoy bien. En ese momento, creo que Matita estaba mejor que yo y más preparado para continuar el resto del partido».

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Sobre la filosofía de Francia en el Mundial, la estrella del Real Madrid declaró: «No hay descanso hasta la victoria, y no hay motivo para relajarse, ya que estamos en semifinales y aún queda camino. Sabemos que lo que viene es más difícil, pero estamos preparados para enfrentar a cualquier rival (España o Bélgica)».

Al ser preguntado por ver a su amigo Achraf Hakimi triste al final del partido, añadió: «Será más difícil cuando vaya a verle al vestuario; ahora estamos para ganar».

Mbappé añadió: «Cuando lo vea en el vestuario me dolerá, pues es un amigo muy cercano, aunque en el campo no hay amigos».

Antes, los Bleus vencieron 3-0 a Suecia en la ronda de 32 y 1-0 a Paraguay en octavos.


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