En vídeo: Mbappé afirma que Hakimi no es su amigo en el campo y detalla su lesión

La estrella francesa Kylian Mbappé reveló la naturaleza de la lesión que sufrió durante la victoria sobre Marruecos (2-0) el jueves en Boston, en los cuartos de final del Mundial 2026.

Tras el encuentro, Mbappé aclaró a la prensa: «Es una lesión leve en el tobillo, pero estoy bien. En ese momento, creo que Mateta estaba mejor que yo y más preparado para continuar el resto del partido».

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Sobre la filosofía de Francia en el Mundial, el jugador del Real Madrid afirmó: «No hay descanso hasta la victoria y no podemos relajarnos; estamos en semifinales y el camino aún es largo. Lo que viene será más difícil, pero estamos preparados para enfrentar a cualquier rival (España o Bélgica)».

Al ser preguntado por ver a su amigo, la estrella marroquí Achraf Hakimi, triste al final del partido, respondió: «Será más difícil cuando vaya a verle al vestuario; ahora estamos para ganar».

Mbappé añadió: «Cuando lo vea en el vestuario me dolerá, pues es un amigo muy cercano, aunque en el campo no hay amigos».

Antes, Francia venció 3-0 a Suecia en la ronda de 32 y 1-0 a Paraguay en octavos.



