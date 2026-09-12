El brasileño Gabriel Martinelli, nueva estrella del Al Hilal, estrenó su cuenta goleadora con el conjunto saudí con un doblete que llevaba ocho meses completos sin conseguir.

El Al Hilal visitó este sábado al Al Taawoun en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

En el minuto 18 del encuentro, Martinelli marcó el segundo gol del Al Hilal tras aprovechar un rechace de la defensa dentro del área para enviar el balón con maestría al fondo de la red.

El tanto fue el primero de Martinelli con el Al Hilal, en su tercera participación con el equipo desde su fichaje durante el pasado mercado de verano, procedente del Arsenal.

La importancia del gol no solo radicaba en ser el primero del delantero brasileño con «El Líder», sino que también fue el primero a nivel de clubes en siete meses completos.

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Martinelli marcó su último gol con el Arsenal el pasado 15 de febrero, en la victoria por 4-0 ante el Wigan Athletic, en la cuarta ronda de la FA Cup inglesa.

Durante ese periodo, Gabriel solo marcó un único gol, que fue con la selección de Brasil, en la victoria por 2-1 sobre Japón, en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

En cuanto al torneo liguero, este gol fue el primero de la estrella brasileña en aproximadamente un año, concretamente desde que marcó en el empate a 1 ante el Manchester City, el 21 de septiembre de 2025, en la quinta jornada de la Premier League.

En el minuto 43 del encuentro, Martinelli añadió su segundo gol y el tercero del Al Hilal, tras aprovechar un pase filtrado de su compañero inglés Ollie Watkins para quedarse solo ante la portería y colocar el balón dentro de la red.

Este se convirtió en el primer doblete del delantero brasileño en ocho meses, cuando marcó un hat-trick en la victoria del Arsenal sobre el Portsmouth por 4-1, el pasado 11 de enero, en la tercera ronda de la FA Cup inglesa.

Cabe recordar que Martinelli había participado con el Al Hilal por primera vez, como suplente, en la victoria por 2-0 sobre el Al Shabab, en la quinta jornada de la Roshn League, antes de ser titular en la derrota por 2-0 ante el Neom, sin contribuir con ningún gol.