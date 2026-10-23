El brasileño Gabriel Martinelli, estrella del Al-Hilal, colocó a su compañero inglés Ollie Watkins en lo más alto de la lista de los mejores asistentes de la temporada actual de la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal visitó al Al-Qadsiah este viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn League.

Martinelli abrió el marcador para el Al-Hilal en el minuto 21 del encuentro, después de recibir un pase raso de Ollie Watkins, para enviar el balón al fondo de la red.

El gol fue el sexto de la estrella brasileña en la temporada actual de la Roshn Saudi League, y además es el cuarto partido consecutivo en el que marca en la competición.

Sin embargo, el dato más importante que logró Martinelli fue para Ollie Watkins, que se convirtió en el jugador con más asistencias de la temporada actual de la Roshn League, con un balance de 5 pases decisivos.

El delantero inglés superó a varios jugadores que repartieron 4 asistencias, encabezados por el portugués João Félix, estrella del Al-Nassr, y el marroquí Mourad Batna, extremo del Al-Fateh, además de Mohammed Abu Al-Shamat, lateral del Al-Qadsiah.

Cabe recordar que Ollie Watkins ofrece niveles muy destacados desde su llegada al Al-Hilal durante el pasado mercado de fichajes de verano procedente del Aston Villa, donde ha disputado 8 partidos, en los que ha participado en 10 goles, de los cuales marcó 5 y asistió otros tantos.