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En una noche futbolística excepcional, la selección de Marruecos confirmó que solo conoce el idioma de las victorias, tras lograr un triunfo amplio y merecido ante su par de Nigeria por un marcador de 5-1, en el partido que los enfrentó este viernes, en el marco de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones. Así, Marruecos demostró que va por el buen camino hacia sellar su boleto de clasificación, con una actuación ofensiva que deleitó a la afición presente.

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Yasser Zabiri abrió el marcador en el minuto 4 para Marruecos, antes de que el capitán Achraf Hakimi añadiera el segundo tanto (27); después, Mohamed Abderrahman recortó distancias para Níger (41), antes de que Hakimi volviera a marcar el tercer gol (45+3), y a continuación Youssef En-Nesyri agregó el cuarto (77) para conducir a Marruecos a una victoria merecida.

La selección marroquí comenzó el encuentro con una potencia ofensiva demoledora y no le concedió a su rival ninguna oportunidad para tomar aire. Desde los primeros instantes, los compañeros de Achraf Hakimi impusieron su dominio total sobre el desarrollo del juego y presionaron con toda su fuerza a la defensa de Níger, en busca de un gol temprano que abriera el camino hacia una victoria cómoda.

El primer gol llegó pronto, cuando el joven delantero Yasser Zabiri logró abrir el marcador en el minuto cuatro, tras una jugada organizada y un pase preciso, encendiendo el entusiasmo de la afición marroquí y confirmando que el entrenador Mohamed Ouahbi tenía razón al darle su confianza para liderar el ataque del combinado marroquí en este duelo.

Tras el gol, la selección marroquí mantuvo su presión y creó numerosas ocasiones de peligro, con un brillo evidente del trío formado por Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Abde Ezzalzouli, que agotaron a la defensa de Níger con sus movimientos rápidos y su gran calidad técnica.

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En el minuto 27 le llegó el turno al capitán Achraf Hakimi, que marcó el segundo gol de forma espléndida, tras avanzar por la banda derecha y ejecutar un potente disparo que el portero de Níger no pudo detener, duplicando así el marcador y confirmando que el combinado marroquí no daba tregua esa noche.

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Pero la selección nigerina se negó a rendirse e intentó volver al partido, logrando recortar distancias en el minuto 41, cuando Mohamed Abderrahman marcó un gol sorpresa aprovechando un error defensivo, devolviendo algo de esperanza a Níger antes del final de la primera parte.

Con el final de la primera parte acercándose, Hakimi volvió a decir la suya una vez más, marcando el tercer gol en el tiempo añadido, tras un rápido contraataque, para cerrar la primera mitad con un 3-1 a favor de Marruecos y sentenciar prácticamente el partido antes del inicio de la segunda parte.

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En la segunda mitad, la selección nigerina intentó reaccionar, y el entrenador realizó dos cambios dando entrada a Mohamed Amadou Sabo y Ali Mohamed El Faz en lugar de Abdoul Khairou Amoustapha y Oumarou Alio Youssouf, pero la defensa marroquí, liderada por Nayef Aguerd, Issa Diop y Noussair Mazraoui, junto al guardameta Yassine Bounou, logró mantener el resultado y controlar el desarrollo del juego.

En el minuto 77, Youssef En-Nesyri asestó el golpe de gracia a la selección nigerina, cuando saltó alto dentro del área y transformó un centro preciso en un potente remate de cabeza que se coló en la red, marcando el cuarto gol de la selección marroquí, encendiendo la alegría de la afición en las gradas y confirmando la superioridad total de Marruecos en el encuentro, sellando los tres puntos con una actuación ofensiva brillante.

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El partido vivió algunos momentos de tensión, tras la tarjeta que recibió Bilal El Khannouss en la primera parte y otra para Abdoul Khairou Amoustapha, mientras que Oumarou Alio Youssouf vio una tarjeta antes del final de la primera mitad, en un encuentro marcado por el entusiasmo y la igualdad en algunos de sus tramos.

Con esta victoria, la selección marroquí continuó al frente de su grupo en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones, con un registro de 9 goles (el pleno), confirmando que es el gran favorito no solo para clasificarse, sino para competir con fuerza por el título continental, gracias a la generación dorada que posee actualmente.

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Hakimi brilló de manera notable, marcando dos goles y liderando a su equipo hacia la victoria, demostrando una vez más que es uno de los mejores laterales del mundo y que su influencia no se limita solo a la defensa, sino que se extiende al ataque y a la creación de diferencias en los momentos decisivos.

En cuanto a Yasser Zabiri, fue la sorpresa del partido, tras marcar un gol temprano y confirmar que merece la confianza que le otorgó el entrenador Mohamed Ouahbi, convirtiéndose en uno de los nombres por los que apostará la afición marroquí en el futuro próximo.

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Con el pitido final, la afición marroquí celebró una victoria merecida, en una noche en la que el combinado marroquí confirmó que está decidido a continuar su camino hacia la Copa Africana de Naciones con toda su fuerza, y que el camino hacia el título pasa por Rabat.