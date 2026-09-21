En vídeo: mano, un penalti "oculto" que aumenta la ira del Real Madrid

Las dos posibles tarjetas rojas, para Cristian Romero y Kang-in Lee, no fueron las únicas jugadas por las que el Real Madrid se sintió perjudicado en el derbi ante el Atlético de Madrid.

El diario Marca señaló: "En la segunda parte, un disparo de Mbappé impactó en las manos de Marc Pubill, defensa del Atlético de Madrid, dentro del área de su equipo".

Esta jugada pasó desapercibida durante la retransmisión del partido, antes de volver a primer plano a través de las redes sociales, en la mañana de este lunes.

Esta jugada otorga a la afición del Real Madrid más argumentos, después de haber encontrado otro motivo para protestar contra las decisiones del árbitro Ortiz Arias, cuya designación causó sorpresa en el conjunto blanco, debido a su falta de experiencia dirigiendo este tipo de partidos.

En esa jugada, Mbappé intentó disparar desde el costado izquierdo del ataque del Real Madrid. El balón se dirigió hacia la posición de Pubill, que llevaba las manos por detrás del cuerpo, pero en el último momento las colocó por delante, para que el balón impactase directamente en su mano cuando iba en trayectoria.

La jugada fue tan rápida que la retransmisión televisiva no mostró ninguna repetición de la misma durante el partido. Sin embargo, varias cuentas publicaron en las redes sociales un ángulo lateral de la acción, para poner el foco sobre un penalti "oculto" que otorga a la afición del Real Madrid más argumentos en su queja contra el polémico arbitraje durante el derbi.

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