En vídeo: Mandash responde a las críticas de Uruguay y lo deja claro: «Nuestro objetivo es ganar a España»

Sultan Mandash, jugador de la selección saudí, respondió a las críticas que recibió «Los Verdes» tras empatar 1-1 con Uruguay en el partido inaugural del Mundial 2026.

El equipo árabe debutó con un 1-1 ante Uruguay en el estadio Hard Rock de Miami, en la primera jornada del grupo.

La selección saudí recibió duras críticas por su repliegue en la segunda parte, que permitió el 1-1 tras dominar 1-0 en la primera.

En declaraciones al diario saudí Al-Sharq Al-Awsat, afirmó: «Ya dije que jugamos contra una gran selección y un punto es mejor que nada; nos quedan dos partidos y esperamos clasificarnos».

Y añadió: «Estamos preparados, hemos aprendido de la última partida; nuestro objetivo es clasificarnos y ganar los dos partidos que nos quedan para hacer felices a los aficionados».

El domingo se medirá a España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Cabe recordar que todos los equipos del Grupo 8 cuentan con un solo punto, tras los empates 1-1 de Arabia Saudí con Uruguay y de España con Cabo Verde.