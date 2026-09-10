La leyenda del Al Ahly y de la selección de Egipto, Magdi Abdelghani, criticó el comportamiento del marroquí Houcine Ammouta, entrenador del conjunto rojo, con su jugador Ali Mahmoud, tras la sustitución de este último durante el partido ante el Arab Contractors (1-1), disputado la tarde del pasado miércoles, en el marco de la Liga Egipcia Premier.

Ali Mahmoud había estrechado la mano a Ammouta al abandonar el terreno de juego de una forma que no gustó al entrenador, quien no dudó en reprender al jugador y empujarlo con fuerza, en una imagen que generó mucha polémica.

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Sobre este asunto, Abdelghani declaró la tarde del jueves durante su aparición en el programa «Masaa Al Anwar», junto al presentador Medhat Shalabi en el canal «MBC Masr 2»: «¡No sé cuál es el motivo del enfado de Ammouta con nosotros!... Debe entender la naturaleza de los egipcios. Y si hubiera sido una gran estrella, o si yo hubiera estado en el lugar de Ali Mahmoud, la cosa no habría pasado sin más».

Al ser preguntado por lo que habría hecho en ese momento, Abdelghani respondió: «Habría hecho lo que hay que hacer... Uno de los entrenadores me habló de forma inapropiada cuando era jugador y me golpeó, así que yo lo golpeé».

Respecto a las presiones que afronta Ammouta en la actualidad, el exinternacional egipcio dijo: «La profesión de entrenador tiene muchas presiones, por eso no me dediqué a ella. El entrenador debe mantener la sangre fría, y cuando eres un extranjero debes ser educado».

Y continuó: «Si yo, por ejemplo, fuera a entrenar a Marruecos, ¿expresaría mi enfado de esta manera?... Además, Ammouta no afronta los problemas ni los defectos técnicos, mientras que los jugadores sienten tensión y presión —lo que les provoca las lesiones—, ya que temen las reacciones del entrenador».

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