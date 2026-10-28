El Manchester City se clasificó con enormes apuros para los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, tras vencer al Brighton en la tanda de penaltis (4-3), después de que el tiempo reglamentario del partido terminara con empate a 2-2 en el estadio Etihad, la noche del miércoles.

En la tanda de penaltis, por parte del Manchester City falló Mateo Kovacic, mientras que por el Brighton fallaron Yasin Ayari y Lewis Dunk.





El Manchester City y el Brighton volverán a enfrentarse en el mismo estadio el próximo sábado en la Premier League.

El Manchester City, que disputó el partido de hoy con una alineación de jugadores suplentes, se libró de la trampa en la que cayó el Arsenal, tras su eliminación del torneo en la tanda de penaltis a manos del Fleetwood, un club de la cuarta división, en una de las mayores sorpresas de la temporada.

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Está previsto que el sorteo de los cuartos de final se celebre más tarde, con la participación del Manchester City y otros 7 clubes.

El Brighton se adelantó primero en el minuto 30 a través de Malick Yalcouye con un disparo que golpeó en la cara del portero y después entró en la portería, pero los locales igualaron el marcador 5 minutos antes del final de la primera parte con gol de Mateo Kovacic mediante un disparo desde fuera del área que engañó al portero.

El Brighton recuperó la ventaja en el minuto 47 con un gol de Georginio Rutter aprovechando un pase raso al área, antes de que el Manchester City volviera a empatar el marcador con un disparo de Rayan Cherki que golpeó en el pie de su compañero Vitor Reis en el minuto 72.