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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

En vídeo: Los penaltis dan a los Faraones una clasificación histórica ante Australia

Australia vs Egipto
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World Cup
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EE. UU.

Egipto se clasifica por primera vez para los octavos de final del Mundial.

Egipto avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Australia 4-2 en penaltis. El partido terminó 1-1 tras 120 minutos y se jugó este viernes en Dallas. correspondiente a la fase de grupos.

Los «Faraones» salieron con claridad ofensiva y se adelantaron en el 13: Imam Ashour cabeceó un centro perfecto de Karim Hafez.

En la segunda parte, tras varios intentos australianos, llegó el empate en el 55: el defensa Mohamed Hani, al despejar un centro de tiro libre, introdujo el balón en su propia portería. El 1-1 llevó el partido a los penaltis.

En la tanda, marcaron por Egipto Saber, Rabia, Salah y Abdel-Majeed.

Por Australia marcaron Jackson Irvine y Oier Mabel, mientras que Harry Sutter y Lucas Herrington fallaron sus lanzamientos.

Con esta clasificación histórica, Egipto se convirtió en la segunda selección africana en octavos, tras Marruecos, que eliminó a Holanda. Los «Leones del Atlas» se medirán a Canadá en la siguiente ronda.

Es la cuarta vez que Egipto disputa el Mundial; en 1934, cuando solo había 16 equipos, cayó en octavos. y no superó la fase de grupos en 1990 ni 2018, por lo que esta generación marca un hito para los Faraones.

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