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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

En vídeo... Los penaltis dan a los Faraones una clasificación histórica a costa de Australia

Australia vs Egipto
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EE. UU.

Egipto se clasifica por primera vez para los octavos de final del Mundial.

Egipto avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer 4-2 en penaltis a Australia, tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario y prórroga, en el estadio de Dallas este viernes. correspondiente a la fase de grupos.

Los «Faraones» salieron con claridad ofensiva y se adelantaron en el 13’, cuando el centrocampista Imam Ashour cabeceó a gol un centro perfecto del lateral Karim Hafez.

En la segunda parte, tras varios intentos australianos, llegó el 1-1 en el 55’: el defensa Mohamed Hani, al despejar un centro de tiro libre, introdujo el balón en su propia portería. El partido se fue a los penaltis.

En la tanda, marcaron por Egipto Saber, Rabia, Salah y Abdel-Majeed.

Por Australia marcaron Jackson Irvine y Oier Mabel, mientras que Harry Sutter y Lucas Herrington fallaron sus lanzamientos.

Con esta clasificación histórica, Egipto se convirtió en la segunda selección africana en octavos, tras Marruecos, que eliminó a Holanda. En la siguiente ronda los «Leones del Atlas» se medirán a Canadá.

Es la cuarta vez que Egipto llega a octavos; en 1934, cuando el torneo tenía 16 equipos, también alcanzó esta ronda. y no superó la fase de grupos en Italia 1990 ni en Rusia 2018, por lo que esta generación escribe una nueva página en la historia de los Faraones.

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