En vídeo: los aficionados se congregan por miles, ¿se han casado Ronaldo y Georgina?

La ciudad de Funchal, capital del archipiélago portugués de Madeira, vivió una situación de caos ayer sábado, después de que miles de aficionados se congregaran creyendo que iban a presenciar la boda de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo y su prometida Georgina Rodríguez, antes de descubrir que la información que circulaba sobre la fecha del enlace era falsa.

El diario británico "The Sun" había informado, a principios de esta semana, de que Ronaldo y Georgina celebrarían su boda el 8 de agosto, y de que la ceremonia tendría lugar en la catedral de Funchal, antes de trasladarse al hotel "Savoy Palace", un hotel de 5 estrellas que cuenta con cuatro restaurantes, del que se dijo que dos plantas habían sido reservadas para la ocasión.

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Basándose en esta información, los aficionados de Ronaldo acudieron a los alrededores de la catedral y del hotel durante largas horas, en medio de un ambiente de expectación, con la esperanza de ver a la leyenda del fútbol portugués y a su novia.

Algunos de los congregados gritaban "¡Es él! ¡Es él!" cada vez que un coche clásico se acercaba al lugar, mientras que otros creyeron que un grupo de personas que llegó al hotel podrían ser amigos de Ronaldo, según la cadena francesa "RMC".

Pero la sorpresa fue que las dos personas que aparecieron ante la catedral no eran Ronaldo y Georgina, sino Fábio Santos Ramos y Fátima Nicole Cunha Teixeira, una pareja de la zona que reside actualmente en Francia.

La cuenta oficial de la catedral escribió a través de "Facebook", tras finalizar la ceremonia del enlace: "Después de mucha confusión en la calle, con esa gran cantidad de periodistas y turistas, finalmente logramos cerrar la iglesia y celebrar".

Al parecer, los novios disfrutaron de la curiosa situación, ya que uno de los invitados declaró al diario "Diário de Notícias da Madeira": "Nos sentimos como si fuéramos famosos", y añadió: "Me parece increíble que esta gente creyera que Ronaldo se iba a casar hoy sin seguridad".