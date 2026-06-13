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Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Lopetegui critica al árbitro; el penalti a Suiza fue «fuera de juego»

Qatar vs Switzerland
Qatar
Switzerland
World Cup
J. Lopetegui
Catar
Suiza
EE. UU.

Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, cuestionó la validez del penalti a favor de Suiza.

Catar debutó en el Mundial 2026 con un agónico 1-1 ante Suiza.

Lopetegui declaró a BeIN Sports: «Sabíamos que nos enfrentaríamos a un equipo superior, la selección suiza, que solo encajó dos goles en la fase de clasificación».

Y añadió: «Suiza obtuvo un penalti dudoso, quizá por fuera de juego».

«Tras el gol en contra nos recompusimos, mantuvimos la concentración y, por suerte, marcamos el empate», agregó.

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QAT

«Estoy muy orgulloso del rendimiento de los jugadores y contento con este punto, aunque las dificultades seguirán en los próximos partidos», añadió.

Sobre el siguiente rival, afirmó: «En la segunda jornada enfrentamos a Canadá, anfitriona, con su afición y en su territorio. Ya mostraron que tienen jugadores de gran calidad y velocidad, muchos de ellos en las ligas europeas».

Concluyó: «Será lo mismo: debemos prepararnos, recuperarnos y recargar energías».

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