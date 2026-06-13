Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, cuestionó la validez del penalti a favor de Suiza.

Catar debutó en el Mundial 2026 con un agónico 1-1 ante Suiza.

Lopetegui declaró a BeIN Sports: «Sabíamos que nos enfrentaríamos a un equipo superior, la selección suiza, que solo encajó dos goles en la fase de clasificación».

Y añadió: «Suiza obtuvo un penalti dudoso, quizá por fuera de juego».

«Tras el gol en contra nos recompusimos, mantuvimos la concentración y, por suerte, marcamos el empate», agregó.

«Estoy muy orgulloso del rendimiento de los jugadores y contento con este punto, aunque las dificultades seguirán en los próximos partidos», añadió.

Sobre el siguiente rival, afirmó: «En la segunda jornada enfrentamos a Canadá, anfitriona, con su afición y en su territorio. Ya mostraron que tienen jugadores de gran calidad y velocidad, muchos de ellos en las ligas europeas».

Concluyó: «Será lo mismo: debemos prepararnos, recuperarnos y recargar energías».