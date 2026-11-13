En vídeo: Lookman cae lesionado con la camiseta de Nigeria y el Atlético teme la pesadilla

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En el momento en que buscaba recuperar su brillo y su confianza, el nigeriano Ademola Lookman recibió un nuevo y duro golpe, tras sufrir una lesión repentina durante su participación con la selección de su país ante Tanzania, en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027. Esto ha generado una gran preocupación dentro del Atlético de Madrid, que aguarda con enorme tensión el resultado de las pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión y el tiempo que estará de baja.

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El delantero del Atlético de Madrid se vio obligado a abandonar el terreno de juego antes del final de la primera parte, tras sentir unos dolores repentinos, en una escena que generó temor en el cuerpo técnico de la selección de Nigeria y, al mismo tiempo, en la afición del Atlético de Madrid, especialmente porque todos los indicios iniciales apuntan a un problema muscular, a la espera de la confirmación oficial de las pruebas médicas.

Hasta el momento, no se ha emitido ningún diagnóstico oficial sobre la gravedad de la lesión, ni se ha determinado con precisión la zona afectada, ya que el periodo de recuperación y las pruebas médicas determinarán la gravedad de la lesión, además de la posibilidad de que dispute el partido de vuelta ante Tanzania, previsto para el próximo martes en Zanzíbar, y su posterior regreso al Atlético de Madrid.

Lookman comenzó el partido de manera brillante, como si quisiera demostrar que el parón internacional sería un nuevo punto de partida para él; contribuyó al primer gol de su equipo, al dar un pase decisivo a Al Hassan Yusuf en los primeros minutos, tras una jugada iniciada por Akor Adams, compensando así su titubeante inicio y confirmando que todavía posee la capacidad de marcar la diferencia.

Pero la alegría no fue completa, pues a los pocos minutos de su brillante actuación, Lookman se vio obligado a retirarse lesionado antes del final de la primera parte, siendo sustituido por Moses Simon, en un momento difícil que lo cambió todo.

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Tras el descanso, el entrenador Eric Chelle dio entrada tanto a Ndidi como a Tolu Arokodare, quienes sentenciaron la victoria en apenas 15 minutos al marcar dos goles, confirmando la superioridad de Nigeria y reforzando su posición en el segundo puesto de su grupo clasificatorio para la Copa Africana de Naciones 2027, lo que le garantiza la participación en el torneo.

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El próximo martes, Nigeria se enfrentará de nuevo a Tanzania, pero, salvo sorpresa, Lookman no estará disponible para participar, algo que aumenta la preocupación del Atlético de Madrid, que espera el regreso de su jugador para conocer el verdadero alcance de la lesión.

Se suponía que este parón internacional iba a ser una oportunidad de oro para que Lookman recuperara su nivel tras unas semanas muy difíciles con el Atlético de Madrid, pues el jugador nigeriano no solo perdió su puesto en el once titular, sino que ni siquiera participó como suplente ante el Barcelona, en un mensaje claro del entrenador Diego Simeone de que no se encuentra en su mejor momento.

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Simeone reconoció que el jugador no está en su mejor momento, y Lookman mostró su deseo de incorporarse a la selección de su país, con la esperanza de recuperar la confianza y marcar goles, pero hasta ahora solo ha obtenido más preocupaciones y la lesión.

El equipo de Simeone volverá a la competición el 22 de noviembre con un enfrentamiento ante el Getafe en LaLiga, y la participación de Lookman en ese partido depende de su recuperación de la lesión, lo que convierte los próximos días en decisivos para determinar su destino.

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Entre el deseo del jugador de regresar rápidamente y la cautela del cuerpo médico del Atlético de Madrid, Lookman se encuentra ante una nueva encrucijada: o bien la lesión es leve y regresa pronto para recuperar su puesto, o bien es el comienzo de una larga crisis que aleje de los terrenos de juego a uno de los fichajes más importantes del Atlético esta temporada, en un momento en el que el equipo lo necesita más que nunca.