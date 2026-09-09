En vídeo: lo que nunca antes había ocurrido; el Liverpool le da la vuelta al partido ante el Atlético en un duelo emocionante

Liverpool remontó su desventaja de un gol y firmó una valiosa victoria por dos a uno (2-1) sobre su invitado, el Atlético de Madrid, en el estadio "Anfield", en una de las cumbres de la jornada inaugural de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El partido resultó emocionante durante la mayor parte del tiempo, pues ambos equipos se intercambiaron el dominio y el peligro ofensivo a lo largo de las dos mitades del enfrentamiento.

Liverpool logró su cuarta victoria consecutiva en sus partidos contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, confirmando su superioridad sobre su rival español.

Según la red "Opta", el Atlético de Madrid sufrió una derrota en cuatro partidos consecutivos ante un mismo rival en el torneo por primera vez en su historia.

Llorente marca con precisión

El partido comenzó veloz por ambos bandos y, al completarse el primer cuarto de hora, Marcos Llorente puso a su equipo, el Atlético de Madrid, por delante con un gol de costumbre, ya que anotó su quinto gol personal en el estadio "Anfield" en la Liga de Campeones.

El gol de Llorente llegó de un disparo preciso, después de recibir un magnífico pase filtrado de Julián Álvarez.

Liverpool presionó con fuerza para conseguir el empate, aprovechando el gran apoyo de su afición, y logró su objetivo seis minutos antes del final de la primera mitad.

Los locales aprovecharon un momento de confusión defensiva del Atlético de Madrid, y el recién llegado Ronald Araújo cedió el balón de tacón a Dominik Szoboszlai, quien disparó raso al ángulo derecho de la portería del gigante Jan Oblak.

Liverpool remonta

Liverpool entró en la segunda mitad con una notable presión ofensiva, y Mac Allister lanzó un sorprendente disparo como un misil desde fuera del área, que Oblak no pudo alcanzar, anunciando el segundo gol de Liverpool en el minuto 50.