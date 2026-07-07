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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

En vídeo: Las palabras de Ammota despiertan el optimismo antes del partido entre Egipto y Argentina

H. Ammouta
W. Gomaa
Al Ahly SC
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Marruecos
Egipto
Argelia
Jordania
Túnez
Argentina
EE. UU.

El marroquí muestra su apoyo a los Faraones

Esta tarde de martes Egipto y Argentina se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026. El optimismo crece tras el respaldo del marroquí Al-Hussein Ammouta, técnico del Al-Ahly, que desea que los «Faraones» sigan haciendo historia.

Previamente, el Al-Ahly, presidido por Mahmud Al-Khatib, nombró a Wael Gomaa director deportivo en lugar de Walid Salah Al-Din, dentro del nuevo cuerpo técnico encabezado por Ammouta, quien reemplazó al danés Jes Torup.

En su presentación como técnico del Al Ahly, Ammouta declaró: «Felicito a Egipto y Marruecos por su actuación en el Mundial y deseo mucha suerte a Egipto ante Argentina para que pase a cuartos».

Esta tarde, en Atlanta, Egipto desafiará a la campeona Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

La Albiceleste sufrió para avanzar tras ganar 3-2 en prórroga a Cabo Verde.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Egipto crest
Egipto
EGY

Egipto, por su parte, eliminó a Australia en los penaltis (4-2) tras empatar 1-1 y avanzó a octavos.

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