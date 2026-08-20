La estrella egipcia Mohamed Salah recibió un golpe temprano en su estreno europeo esta temporada, ya que el Ferencváros húngaro se adelantó en el marcador ante su anfitrión, el Trabzonspor turco (1-0), en la primera parte del partido entre ambos equipos, disputado dentro de la ida de la ronda de play-off clasificatoria a la fase de liga de la Europa League.

El gol del Ferencváros llegó a través de Kristoffer Zachariassen, en el minuto 17, cuando aprovechó un centro y lo introdujo de cabeza en la portería del guardameta camerunés André Onana.

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Salah disputa el partido como titular por primera vez con el Trabzonspor, desde su traspaso al club turco este verano, después de haber participado como suplente en su primera aparición oficial, durante el empate (1-1) ante el Kasımpaşa en el inicio del recorrido del equipo en la liga local.

El Trabzonspor había terminado la temporada pasada en el tercer puesto de la liga turca, y también se coronó campeón de la Copa de Turquía, lo que le dio la oportunidad de disputar la ronda de play-off clasificatoria a la Europa League.

El partido de vuelta entre el conjunto turco y el húngaro se disputará el 27 de agosto, en el estadio Groupama Aréna, en la capital húngara, Budapest.

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