Lamine Yamal, la estrella del Barcelona y de la selección de España, no se limitó a hablar sobre la evolución de su equipo bajo la dirección de Hansi Flick, sino que dedicó un elogio especial al egipcio Hamza Abdel Karim, augurándole un futuro brillante. También habló sobre Mohamed Salah y la selección de Egipto, antes de decantarse por su elección sobre el mejor jugador de la historia del fútbol.

Yamal afirmó, en declaraciones al programa "Desde El Cairo", emitido por el canal "On Sport", que el Barcelona ha experimentado un salto cualitativo esta temporada en cuanto al entendimiento y la sintonía entre los jugadores, asegurando: "Jugamos para el equipo, y nuestro objetivo siempre es ganar".

Sobre el equilibrio entre disfrutar dentro del campo y ejecutar las instrucciones de Flick, explicó: "Intento jugar con la mayor efectividad, marcar la diferencia y dar todo lo que tengo por el equipo, pero mi papel fundamental es lograr el equilibrio. El equipo se adapta a la presencia de varios jugadores, y cada jugador es especial en lo que hace".





Un elogio especial a Hamza Abdel Karim

Yamal mostró su admiración por las cualidades de Hamza Abdel Karim, señalando: "Es un delantero que marca muchos goles, tiene una gran capacidad de adaptación y le espera un futuro brillante. Posee todas las cualidades que lo convierten en un delantero excepcional, y marcará muchos goles para el equipo".

En cuanto a los africanos candidatos al Balón de Oro, dijo: "Ojalá siempre haya muchos africanos candidatos al Balón de Oro, pero creo que el Balón de Oro es por el rendimiento y no por la nacionalidad".













Sobre cómo mantener la motivación tras conquistar la Copa del Mundo y la Eurocopa, Yamal dijo: "Con calma y con ganas de conseguir más, y a nadie le aburre ganar".

Respecto a la posibilidad de conquistar la Liga de Campeones, añadió: "Tenemos que tener suerte y jugar para ganar el título, y ojalá conquistemos el trofeo este año".









¿Messi, Pelé o Maradona?

La estrella del Barcelona habló sobre la selección de Egipto, afirmando: "Todo el mundo sabe que Egipto tiene jugadores destacados, y esperaba este nivel de rendimiento frente a Argentina, porque la selección egipcia tiene un nivel técnico destacado, y no solo físico".

Yamal elogió a Mohamed Salah, asegurando: "Mohamed Salah es un gran jugador y muy importante", antes de dirigir un mensaje especial a Hamza Abdel Karim, diciendo: "Tiene las habilidades y las cualidades para ser una leyenda".

Yamal se decantó por su elección cuando le preguntaron por el mejor de la historia del fútbol entre Lionel Messi, Pelé y Diego Maradona, y la estrella del Barcelona dijo: "Messi, por lo que he visto y observado, elegiría a Messi por todo lo que ha aportado y por todo lo que aporta".



















