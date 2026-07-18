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Hussein Hamdy

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En vídeo: «La vida es una locura»... Messi comenta su famosa foto con Yamal

L. Messi
L. Scaloni
L. Yamal
Argentina
España
Barcelona
World Cup
Argentina
España

La leyenda argentina admite que enfrentarse al joven español será duro.

Lionel Messi, capitán de Argentina, afirmó que intentarán neutralizar a Lamine Yamal en la final del Mundial, aunque reconoció su gran futuro.

Según el diario español «Marca», los capitanes y entrenadores de ambas selecciones posaron en la foto oficial previa a la final en un ambiente de estilo americano.

Luis de la Fuente y Rodri entraron con «Despechá» de Rosalía, y Messi, Martínez y Scaloni con «Matador» de Los Fabulosos Cadillacs.

La sesión estuvo moderada por Rio Ferdinand, Novak Djokovic, Kevin Durant y Tom Brady, antes de que hablaran los protagonistas.

Scaloni afirmó: «Lo mejor que tenemos los argentinos es que crecimos en entornos muy difíciles y jugamos al fútbol. No pensábamos en otra cosa que no fuera el fútbol, y debemos darlo todo cuando llega el momento de jugar, y hacer lo que hacíamos cuando éramos pequeños y jugábamos al fútbol».

Messi añadió: «Cuando jugamos no pensamos en la presión, sino en competir de la mejor manera posible».

Sobre Lamine Yamal, Messi añadió: «Es un jugador con mucho futuro y la oportunidad de hacer historia, pero espero que esta vez no suceda».

Y cerró: «La vida es una locura: de aquella foto juntos pasamos a enfrentarnos en el Mundial, algo increíble. Le deseo mucha suerte también con el Barcelona. Intentaremos que el domingo no dé lo mejor de sí mismo, aunque será difícil».

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