El Barcelona lanzó un aviso temprano a los grandes del Viejo Continente al lograr una goleada de exhibición sobre su invitado, el Feyenoord neerlandés, por 5-1 la noche de este miércoles en el estadio "Spotify Camp Nou", en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El equipo del entrenador Hansi Flick anotó 5 goles en el cuarto partido de un total de 5 disputados en todas las competiciones desde el inicio de la presente temporada, ya que el Feyenoord se sumó a la lista de víctimas, que incluyó al Elche, al Rayo Vallecano y al Valencia.

El Barcelona cosechó sus primeros 3 puntos en un partido celebrado bajo una intensa lluvia, en el arranque de su camino en busca de recuperar el título continental ausente de sus vitrinas desde 2015.

El Barcelona logró su victoria número 19 en 21 partidos disputados en su terreno en el arranque de su andadura en la Liga de Campeones, frente a un empate y una derrota, según las estadísticas de "Opta".

El partido no contó con la participación del egipcio Hamza Abdelkarim, ya que permaneció en el banquillo, aplazándose así el debut del joven delantero en la Liga de Campeones, después de haber estrenado su participación en la Liga española.

En cambio, el recién llegado Gabriel Jesus participó en el partido como suplente en la segunda mitad.

Dominio catalán

El Barcelona dominó el partido desde el pitido inicial, y Raphinha no esperó más de 3 minutos para marcar el gol inaugural, cuando aprovechó un pase de Lamine Yamal, driblando a los defensas del equipo neerlandés antes de rematar con facilidad a la red.

El Barça mantuvo su dominio, y Karim Adeyemi anotó un segundo gol en el minuto 22 con un disparo sorpresivo desde fuera del área que engañó al portero del Feyenoord.

João Cancelo estuvo cerca de añadir el tercer gol en el minuto 37, pero su disparo se estrelló contra el poste derecho, por lo que el marcador se mantuvo igual hasta el final de la primera mitad.

Jesus deja su huella

La situación no cambió con el inicio de la segunda mitad; el dominio de los locales continuó, y fue lógico que añadieran un tercer gol, que llegó en el minuto 58 por medio de Raphinha, tras un magnífico pase filtrado de Pedri.

Nacho Ferri marcó el gol que recortaba distancias un minuto después en una rápida reacción, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego.

En el minuto 78, Yamal añadió un cuarto gol de un tiro libre directo desde el borde del área, que ejecutó por entre la barrera.

Y 8 minutos antes del final, Sem Steijn marcó el gol del honor tras un destacado centro de Gonçalo Borges.

Pero el suplente Jesus no quiso que el partido terminara sin dejar su huella, ya que el recién llegado anotó el quinto gol de los locales con un preciso cabezazo, aprovechando un centro de Yamal.