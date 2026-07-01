México venció 2-0 a Ecuador este miércoles en el Azteca y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

El anfitrión avanza a octavos y espera al ganador de Inglaterra y República Democrática del Congo, que jugarán esta noche.

El encuentro se retrasó una hora por tormentas eléctricas, convirtiéndose en el primer partido de esta edición en sufrir un cambio de horario; en la fase de grupos, el Francia-Irak también se interrumpió por condiciones similares.

México salió fuerte y, a los siete minutos, Raúl Jiménez cabeceó al poste derecho.

John Yeboah respondió con un disparo que rozó el poste derecho en el 18.

En el 22’, Julián Quionones rompió la resistencia ecuatoriana con un disparo cruzado tras un pase en profundidad.

México mantuvo el ritmo y, en el 32’, Keniónis cedió a Jiménez en la frontal; este soltó un nuevo disparo que entró por la izquierda.

En la segunda parte México bajó el ritmo para conservar la ventaja y asegurar el pase a octavos.

En el 67, César Montes cabeceó un córner, pero el portero ecuatoriano despejó a otro saque de esquina.

El mismo jugador volvió a rematar de cabeza en la misma jugada, pero el balón rozó el poste izquierdo.

En la otra portería, Kevin Rodríguez falló la ocasión más clara de Ecuador al disparar junto al poste cuando el portero mexicano ya estaba batido.

Ecuador terminó con diez por la roja directa a Piero Hincapié en el descuento, al taparse la boca mientras insultaba a un rival, aplicándose la «regla de Vinicius».