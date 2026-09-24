La selección de Emiratos Árabes Unidos comenzó su andadura en la vigesimoséptima edición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" con un arranque contundente, después de inundar la portería de su rival yemení, colocándose así de forma provisional al frente de su grupo.

La selección de Emiratos Árabes Unidos venció a su rival de Yemen por 4-0 en el partido que enfrentó a ambos hoy jueves, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Nicolás Giménez abrió el marcador para la selección de Emiratos Árabes Unidos en el minuto 26 del encuentro, tras recibir el balón dentro del área, regatear al defensa de Yemen y golpearlo con fuerza con su pierna izquierda al fondo de la portería yemení.

Diez minutos después, Nader Sahal, defensa de la selección de Yemen, marcó el segundo gol para la selección de Emiratos Árabes Unidos en propia puerta, después de intentar despejar un centro, pero el balón chocó con su pie y acabó en la red.

Luan Pereira marcó el tercer gol para la selección de Emiratos Árabes Unidos en el cuarto minuto del tiempo añadido de la primera parte, tras transformar un centro raso al fondo de la red con su pierna derecha.

Nicolás Giménez mantuvo su gran nivel con el inicio de la segunda parte, ya que marcó el cuarto gol de Emiratos Árabes Unidos y el segundo suyo en el minuto 51 del encuentro, después de convertir un centro al fondo de la portería con un remate de cabeza.

La amplia victoria situó a la selección de Emiratos Árabes Unidos al frente del Grupo 2 con 3 puntos, mientras que la selección de Yemen se colocó en la última posición del mismo grupo sin ningún punto.

La afición aguarda el gran partido del mismo grupo, que enfrentará a Catar y Baréin, vigentes campeones de la última edición de la Copa Asiática y de la Copa del Golfo Arábigo, respectivamente.