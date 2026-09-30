Cristiano Ronaldo se ausentó del entrenamiento de la selección de Portugal por tercer día consecutivo, en un nuevo giro que aumenta la tensión dentro de la concentración del equipo, apenas unos minutos después de que el técnico Jorge Jesus confirmara que el capitán del combinado participaría en la sesión de entrenamiento en la ciudad de Copenhague.

Según el diario portugués "A Bola", Ronaldo abandonó el estadio Parken de la capital danesa este miércoles a bordo de un vehículo de la Federación Portuguesa de Fútbol, en el momento en el que todos sus compañeros, a excepción de Francisco Conceição, ya habían comenzado a estar presentes sobre el terreno de juego.

El diario "Record" publicó un vídeo del momento de la salida de Ronaldo.

Las declaraciones de Jesus encendieron la situación

La salida de Ronaldo se produjo pocos minutos después de la rueda de prensa previa al duelo ante Dinamarca, en la que Jorge Jesus confirmó que el delantero de 41 años participaría en los entrenamientos, aunque insinuó la posibilidad de que continuara su ausencia del once.

Jesus declaró: "Ayer no rechazó entrenar. Francisco Conceição no entrenó porque estaba lesionado, y João Félix porque intentamos aliviar el estado de fatiga, mientras que Cristiano realizó un trabajo en el gimnasio. Hoy entrenará. Es el cuarto día y, por lo tanto, entrenará".

El técnico portugués habló asimismo sobre su decisión respecto a la participación de Ronaldo, subrayando que él es quien tiene la última palabra en la alineación.

Y dijo: "Puedo prometer lo que quiera. Yo soy el entrenador. Le dije al jugador que no sería titular y que estaría en el banquillo. Si lo necesito durante 30 minutos, jugará, y si no lo necesito, no jugará. No hay ningún jugador que vaya a cambiar mis ideas, ni él ni ninguna otra persona en el fútbol, ni siquiera ningún presidente; eso nunca ocurrirá".

Jesus también reveló que Gonçalo Ramos será titular ante Dinamarca.

Una nueva ausencia

A diferencia de lo ocurrido el martes en la ciudad sueca de Malmö, cuando Ronaldo apareció sobre el terreno de juego y permaneció durante varios minutos antes del inicio de los entrenamientos, el capitán de Portugal no salió al campo en la sesión del miércoles.

Ronaldo regresó a la sede de concentración de la selección a bordo de un vehículo de la Federación Portuguesa, después de que la federación asegurara anteriormente que el gimnasio del estadio de Malmö no contaba con el equipamiento específico y necesario para llevar a cabo el programa de entrenamiento fijado para él, lo que le llevó a regresar al hotel.

Hasta ahora, la Federación Portuguesa no ha emitido ninguna explicación oficial sobre la no participación de Ronaldo en el entrenamiento del miércoles, pese a que Jesus había confirmado minutos antes su participación.

João Félix fue el más destacado de los regresos a los entrenamientos en la víspera del duelo ante Dinamarca, en una sesión que contó también con la presencia de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, en las gradas.

Por su parte, Jesus confirmó la ausencia de Francisco Conceição en el duelo ante Dinamarca, dentro de la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

¿Cuál es el motivo de la crisis?

Las raíces de la crisis se remontan a la manera en que se gestionó la participación de Ronaldo ante Noruega, después de que el capitán de la selección permaneciera en el banquillo durante todo el partido, pese a las declaraciones previas de Jesus de que participaría incluso en caso de no ser titular.

Tras la victoria, Ronaldo se dirigió directamente al vestuario y no se unió al resto de los suplentes sobre el terreno de juego durante el entrenamiento del día siguiente.

Al día siguiente, Ronaldo sí se dirigió al estadio "Eleda" y salió al terreno de juego en solitario, antes de abandonar el lugar poco después. Según la Federación Portuguesa, el jugador regresó al hotel debido a la falta de equipamiento necesario para su programa de entrenamiento específico en el gimnasio del estadio.

En medio de los acontecimientos, Pedro Proença decidió cambiar sus planes y unirse a la concentración de la selección absoluta, renunciando a asistir al partido de la selección sub-21 y viajando de nuevo a Dinamarca para mantener una reunión urgente con Jesus y Ronaldo.

La reunión tuvo lugar la mañana del miércoles en el hotel de concentración de la selección portuguesa en la ciudad de Malmö, y fue descrita como celebrada en un ambiente tranquilo y cordial.

Jesus y Ronaldo ya habían mantenido una reunión la noche del martes, durante la cual intercambiaron puntos de vista, en un intento de contener la situación y poner fin a la tensión que siguió al partido ante Noruega.