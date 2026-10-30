El club Al-Ahli saudí recibió una puñalada inesperada de su joven talento, durante el partido del pequeño clásico ante el Al-Shabab en la Roshn Saudi League.

El Al-Ahli visitó al Al-Shabab este viernes en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

Tras solo 66 segundos, el delantero brasileño Ricardo Mathias logró abrir el marcador para el Al-Shabab, después de aprovechar un error de Rayan Hamed, defensa del Al-Ahli, para quitarle el balón y alojarlo en la red de Abdulrahman Al-Sanbi.

Sin embargo, el delantero brasileño se negó a celebrar el gol, sobre todo porque llegó ante la portería de su club de origen, el Al-Ahli, del que salió cedido al Al-Shabab durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Este gol se convirtió en el tercero que marca Mathias con el Al-Shabab durante la temporada actual, pese a que disputa apenas su quinto partido, además de haber logrado dar una asistencia en otro tanto.

El jugador de 20 años se incorporó al Al-Ahli durante el pasado mercado de fichajes de invierno, procedente del Internacional brasileño, pero solo participó con el primer equipo en 6 partidos, en los que no marcó ningún gol.

Según la red de estadísticas «Opta», este gol se convirtió en el quinto más rápido del Al-Shabab en la historia de sus participaciones en la Liga Profesional Saudí, desde la temporada 2011-2012.

Asimismo, este gol pasó a ser el más rápido del Al-Shabab en la Roshn Saudi League, desde el tanto del delantero nigeriano Odion Ighalo ante el Al-Hilal, tras 62 segundos, en septiembre de 2021.