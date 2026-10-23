En vídeo: la princesa Leonor entrega a Messi un premio excepcional ante el rey de España: convirtió lo excepcional en rutina

Lionel Messi se situó donde ningún futbolista lo había hecho antes, al recibir este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en el histórico Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo, convirtiéndose en el primer futbolista de la historia en obtener este prestigioso galardón de forma individual.

Una ceremonia solemne presidida por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, y con la presencia de la reina Sofía, fue testigo del homenaje a una trayectoria que trascendió los límites del rectángulo verde para convertirse en un símbolo mundial.

En el comunicado oficial del jurado se recoge que la concesión del premio a Messi llegó: «En reconocimiento a su trayectoria deportiva, su solidaridad y haberse ganado el respeto del mundo con su humildad».

El jurado añadió en los fundamentos de su decisión, que fueron leídos en el teatro: «Por ser el jugador más laureado de la historia del fútbol, por su excepcional trayectoria deportiva y su talento extraordinario, por sus continuos esfuerzos benéficos en favor del acceso de los niños más desfavorecidos a la educación y la atención sanitaria, y por haberse ganado el respeto y la admiración de todos gracias a su perseverancia, su humildad y su compromiso con el equipo, el jurado ha acordado conceder el premio a Lionel Messi».

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La princesa Leonor: convirtió lo excepcional en rutina

El momento más emotivo de la ceremonia se produjo cuando la princesa Leonor pronunció su discurso, en el que destacó «la trayectoria única de Messi», recordando una elocuente descripción del jugador argentino que hizo un exfutbolista del Sporting de Lisboa, y que se convirtió en el lema de esta noche histórica: «Ha convertido lo excepcional en rutina, analizando el desarrollo del partido y tomando las decisiones más eficaces en fracciones de segundo, anteponiendo el interés del equipo a sus intereses personales».

El homenaje no pasó por alto la faceta humana de la leyenda. El jurado elogió la historia de superación de Messi, desde los problemas de crecimiento que afrontó en su infancia hasta los valores de perseverancia, humildad y compromiso con el trabajo en equipo que lo convirtieron en un referente mundial en el ámbito del deporte.









Fuera del campo: otra cara de la leyenda

Y más allá de los límites de los terrenos de juego, el compromiso social de Messi se manifiesta en su labor como embajador de UNICEF desde el año 2010, y a través de las actividades de la Fundación Leo Messi, dedicada a fomentar las oportunidades de acceso de los niños necesitados a la educación y la atención sanitaria. Esta dimensión benéfica, según la Fundación Princesa de Asturias, completa la imagen de un deportista cuya influencia trasciende sus goles y sus títulos.

Messi compartió el protagonismo de la ceremonia con una selección de las personalidades más destacadas del mundo en los ámbitos de la cultura, la ciencia y la sociedad. La leyenda del rock Patti Smith recibió el Premio de las Artes y sorprendió a todos con una canción durante su discurso, mientras que Julian Barnes obtuvo el Premio de las Letras, Christina Koch el Premio de la Concordia y Timothy Garton Ash el Premio de Ciencias Sociales.

También fueron homenajeados el Studio Ghibli en la categoría de Comunicación y Humanidades, los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer en la categoría de Investigación Científica y Técnica, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard en la categoría de Cooperación Internacional.



