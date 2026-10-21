El conjunto italiano del Como logró una victoria histórica y merecida ante el Manchester United por 4-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos la tarde de este miércoles, en el marco de la ronda preliminar de la Liga de Campeones de Europa.

Los goles del Como fueron obra de Nico Paz, con un doblete en los minutos 2 y 57, Anastasios Douvikas en el minuto 49 y Jacopo Ramon en el minuto 76. Por el Manchester United marcó el tanto del honor Joshua Zirkzee (90+1).

El Como abrió el festival de goles de forma temprana y sorprendente: en apenas el minuto 2, Nico Paz recibió un pase decisivo y preciso de Lucas Da Cunha para colocarla con frialdad en la portería del United, anunciando el inicio de la pesadilla.

Con el inicio de la segunda parte, los locales mantuvieron su presión. En el minuto 49, Paz devolvió el favor al transformarse de goleador en asistente, entregando a su compañero griego Anastasios Douvikas un pase decisivo que este último convirtió en el segundo gol con maestría.

No pasaron más que ocho minutos hasta que llegó el momento de la verdadera humillación. En el minuto 57, Paz aprovechó un pase erróneo catastrófico del centrocampista del United Carlos Baleba para apoderarse del balón y lanzarse a velocidad vertiginosa en solitario hacia la portería, marcando así su segundo tanto personal y el tercero de su equipo, ante el desconcierto de la defensa del United.

Y el Como no se conformó con eso, sino que quiso convertirla en una noche histórica e inolvidable. El defensa Jacopo Ramon cerró el póquer en el minuto 76, tras recibir un pase decisivo del brasileño Caíque Bruno, para dar la puntilla a las esperanzas del Manchester United.

Un póquer completo, con Nico Paz como protagonista con dos goles y una asistencia, y un mensaje contundente del Como: el Manchester United ya no es aquel equipo al que se teme, sino que se ha convertido en la presa más fácil de Europa.

En el momento en que el partido exhalaba sus últimos suspiros, el Manchester United logró salvar el honor con un gol de la honra. En el minuto 90+1, Joshua Zirkzee recibió un pase decisivo de su compañero Amad Diallo y la colocó en la red, recortando el marcador a 4-1, sin que ello cambiara la imagen de la abultada derrota que encajó el Manchester United.