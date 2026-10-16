La maldición de los aplazamientos derribó al Al Hilal de la cima de la tabla de la Liga Roshn saudí y le entregó al Al Qadsiah la llave para instalarse en solitario en lo más alto.

El Al Qadsiah venció a su invitado, el Abha, por 2-1 en el partido que disputaron este viernes en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, correspondiente a la novena jornada de la Liga Roshn saudí.

El delantero italiano Mateo Retegui abrió el marcador para el Al Qadsiah en el minuto 30 de partido, después de recibir un pase del centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders, que envió al fondo de la red con un potente disparo con su pierna derecha.

Mohammed Abu Al Shamat añadió el segundo tanto para los locales en el minuto 69, al aprovechar un balón que dejó caer Retegui frente a la portería del Abha y remacharlo con su pierna izquierda al fondo de la red.

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Por su parte, el francés Alimami Gory marcó el único gol del Abha en el quinto minuto del tiempo añadido del encuentro.

La victoria elevó al Al Qadsiah a 22 puntos, con los que se sitúa en solitario en la cima de la tabla de la liga saudí, a un punto de ventaja sobre el Al Hilal, que cayó a la segunda posición.

El Al Hilal no podrá alcanzar al Al Qadsiah en esta jornada, después de que su partido ante el Al Riyadh, previsto para este viernes, fuera aplazado al próximo mes de diciembre.

Además, el Al Nassr tampoco podrá dar caza al Al Qadsiah, tras el aplazamiento de su propio encuentro ante el Al Ahli, que estaba programado para ayer jueves, al próximo mes de marzo.