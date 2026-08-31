En vídeo: la magia del Barcelona da la vuelta al marcador ante el Rayo Vallecano

Barcelona logró darle la vuelta al marcador ante el Rayo Vallecano en el partido que ambos equipos disputan en la tercera jornada de LaLiga

El Rayo Vallecano puso una gran presión sobre el Barcelona al inicio del encuentro, después de que Sergio Camello marcara el primer gol de los visitantes en el minuto 12.





La respuesta del Barcelona al Rayo Vallecano no tardó en llegar, ya que Lamine Yamal y Raphinha marcaron dos goles en los minutos 19 y 21 respectivamente.





El Barcelona ocupa provisionalmente la quinta posición antes del partido en la tabla de clasificación de LaLiga con 6 puntos, mientras que el Rayo Vallecano está en el decimosexto lugar con un solo punto.

El Real Madrid se sitúa en lo más alto de la clasificación de LaLiga con 9 puntos.



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