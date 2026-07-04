En vídeo: La leyenda saudí afirma que Mahrez está detrás de todos los goles del Al-Ahli y que no hay nadie mejor que él

Una leyenda del fútbol saudí criticó que el Al-Ahli prescindiera de la estrella argelina Riyad Mahrez antes de la próxima temporada, pues considera que no hay jugador mejor que él.

Según varios medios, el Al-Ahli activó una cláusula que le permitía rescindir el contrato antes de junio a cambio de 15 millones de dólares.

Mohammed Al-Da’ei, exguardameta del Al-Hilal y de Arabia Saudí, afirmó en el programa «Dourina Ghir» de «Al-Saudiya»: «Todos los goles importantes del Al-Ahli los ha marcado Mahrez».

Añadió que, si la salida obedece a razones económicas, la entiende, pero, desde lo deportivo, la rechaza: «No hay nadie mejor que él ahora; vimos el Mundial 2026 y no apareció nadie que lo supere».

Mahrez, fichado en 2023 del Manchester City, ha sido clave en la conquista de dos Liga de Campeones de Asia de Élite y una Supercopa de Arabia Saudí.