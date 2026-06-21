En vídeo: La leyenda del Liverpool afirma que el Al-Hilal es su equipo favorito en la Liga saudí

La leyenda del Liverpool elogió la liga saudí y afirmó que el Al-Hilal es el equipo que más le gusta seguir en esta competición.

El exportero del Liverpool Pepe Reina afirmó en el programa «Dorina Ghir» de «Al-Saudiya»: «Sigo la liga saudí desde su revolución futbolística y ha mejorado mucho en poco tiempo».

Sobre su equipo favorito, añadió: «Si tuviera que animar a uno, sería Al-Hilal, por mi amigo Kalidou Koulibaly».

Reina compartió vestuario con Koulibaly en el Nápoles entre 2015 y 2018; luego fichó por el Milan, mientras que el central senegalés se quedó en Italia hasta 2022, cuando pasó al Chelsea y de ahí al Al-Hilal.

Reina, leyenda del Liverpool donde jugó entre 2005 y 2013, se retiró en el Como en 2025 tras pasar por varios clubes europeos.