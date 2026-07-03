En vídeo: La leyenda de los Faraones afirma: «Preveo que Marruecos llegará a la final del Mundial»

Ahmed Fathy, leyenda de la selección egipcia, prevé que Marruecos llegue a la final del Mundial 2026.

El equipo marroquí hizo historia en 2022 al terminar cuarto, un hito sin precedentes para el mundo árabe y África.

En el Mundial actual, Marruecos lidera el Grupo C con 7 puntos tras empatar con Brasil y vencer a Escocia y Haití.

En octavos eliminó a Países Bajos en penaltis tras empatar 1-1.

En el programa «Faraones del Fútbol» de On Sport, afirmó: «Preveo que Marruecos llegará a la final del Mundial».

Y añadió: «La selección marroquí es muy fuerte y ha impuesto su ritmo de forma contundente en los partidos que ha disputado hasta ahora en el torneo».

El conductor, Ahmed Khairi, le recordó que Francia podría cruzarse en su camino, pero la leyenda faraónica mantuvo su pronóstico.

Marruecos se prepara para enfrentar a Canadá en octavos, mientras que Francia chocará con Paraguay.

Si avanza, se cruzaría con Francia, siempre que esta supere a Paraguay.