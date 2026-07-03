Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora

Traducido por

En vídeo: La leyenda de los Faraones afirma: «Preveo que Marruecos llegará a la final del Mundial»

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
Egipto
A. Fathi
Marruecos
Egipto

Ahmed Fathy, leyenda de la selección egipcia, prevé que Marruecos llegue a la final del Mundial 2026.

El equipo marroquí hizo historia en 2022 al terminar cuarto, un hito sin precedentes para el mundo árabe y África.

En el Mundial actual, Marruecos lidera el Grupo C con 7 puntos tras empatar con Brasil y vencer a Escocia y Haití.

En octavos eliminó a Países Bajos en penaltis tras empatar 1-1.

En el programa «Faraones del Fútbol» de On Sport, afirmó: «Preveo que Marruecos llegará a la final del Mundial».

World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Y añadió: «La selección marroquí es muy fuerte y ha impuesto su ritmo de forma contundente en los partidos que ha disputado hasta ahora en el torneo».

El conductor, Ahmed Khairi, le recordó que Francia podría cruzarse en su camino, pero la leyenda faraónica mantuvo su pronóstico.

Marruecos se prepara para enfrentar a Canadá en octavos, mientras que Francia chocará con Paraguay.

Si avanza, se cruzaría con Francia, siempre que esta supere a Paraguay.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google